Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз

И это не предел

Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Государственный департамент США сообщает, что американские власти аннулировали уже 60 тысяч виз из-за иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает Associated Press.

Как заявил представитель консульского отдела государственного департамента США Уилл Кокс, власти США аннулировали почти 60 тысяч американских виз в соответствии с иммиграционным указом Трампа.

«Мы признаем тот факт, что эти люди находятся в затруднительном положении, пока мы проводим процесс пересмотра согласно указу», — сказал Кокс. Также Кокс отметил, что информация ряда СМИ о том, что аннулированы более 100 тысяч виз не соответствует действительности.

Для сравнения Кокс привел данные, согласно которым, в 2015 году США в общей сложности выдали 11 миллионов иммиграционных и неиммиграционных виз соискателям.

«Как и всегда, при выдаче виз национальная безопасность остается нашим главным приоритетом», — резюмировал представитель Госдепа.