Белый дом: Мы больше не будем терпеть плохое поведение Ирана

«Администрация Трампа не будет более терпеть провокации со стороны Ирана, которые угрожают нашим интересам»

Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Вашингтон больше не будет закрывать глаза на враждебные и воинственные действия Ирана по отношению к США и международному сообществу, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Международное сообщество было слишком терпимо к плохому поведению Ирана. Ритуального созыва экстренного заседания СБ ООН и опубликования резкого заявления недостаточно. Администрация Трампа не будет более терпеть провокации со стороны Ирана, которые угрожают нашим интересам», — заявил Флинн.

Кроме того, в заявлении, размещенном на официальном сайте Белого дома, указывается на слишком терпимое отношение международного сообщества к «плохому поведению Ирана».

Советник президента США по национальной безопасности назвал Иран «мировым лидером в государственном спонсировании терроризма» и обвинил Тегеран в негативном влиянии на ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Минфин США принял новые санкционные меры в отношении Ирана в качестве ответа на испытания иранской баллистической ракеты.

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