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СММ ОБСЕ: Украина нарушает Минские соглашения и сосредотачивает войска

Политика
Решится ли Украина на полномасштабное наступление?

Донецк, 3 февраля 2017, 23:40 — REGNUM  Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) заявила, что Украина нарушила Минские соглашения и сосредоточила на линии разграничения в Донбассе ударную войсковую группировку. Соответствующе заявление сделал сегодня, 3 февраля, первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«У сил Украины есть тяжёлые вооружения: танки, ракетные системы, артиллерия, которые располагаются близко к линии соприкосновения, там, где их быть не должно», — сказал Хуг.

Он подчеркнул, что обе стороны конфликта нарушают соглашение о присутствии военной техники на линии соприкосновения. Хуг отметил, что с обеих сторон есть пострадавшие. Также он заявил, что в Авдеевке возможна гуманитарная катастрофа.

Напомним, украинские силовики предприняли новую попытку наступления в Донбассе. Позиции войск Донецкой народной республики несколько дней подряд подвергаются интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу. Под огнём украинской артиллерии и ракетных установок находятся мирные города и села Донбасса.

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