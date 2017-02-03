Парламент Ирана обозначил условие участия США в решении сирийского кризиса
Тегеран, 3 февраля 2017, 23:13 — REGNUM Главным условием для участия Вашингтона в переговорах по Сирии является желание играть конструктивную роль в урегулировании сирийского конфликта, заявил советник председателя иранского парламента Хусейн Амир Абдоллахиян в интервью RT.
По его мнению, только в этом случае США смогут внести свой вклад как один из участников процесса в рамках трёхстороннего плана «Тегеран — Москва — Анкара».
Хусейн Амир Абдоллахиян напомнил, что куда бы ни вмешивались США, они «не приносили с собой ничего, кроме проблем» и государственных переворотов.
Ранее представитель МИД Казахстана сообщил, что 6 февраля в Астане запланировано проведение встречи делегаций России, Турции, Ирана и представителя ООН по урегулированию конфликта в Сирии.
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