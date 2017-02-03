Пентагон получил 55 истребителей F-35. Locheed Martin потеряла 7,5% их цены

Администрация Трампа заявила, что добилась скидки на самый дорогой самолет в мире

Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Партию из 55 многоцелевых истребителей F-35 закупили для ВВС США, сообщил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Спайсер сообщил, что правительство заключило «отличную сделку» с авиастроительной корпорацией Locheed Martin о закупке новой партии истребителей F-35.

По его словам, 90 таких самолетов корпорация поставит со скидкой в 7,5% от установленной ранее цены, причем 55 истребителей этого типа уже закуплены для Пентагона.

Напомним, в конце декабря 2016 года генеральный директор Lockheed Martin Мерилин Хьюсон пообещала новому президенту США Дональду Трампу снизить цену на новейшие многоцелевые истребители F-35, который уже является самым дорогим самолетом в мире, к характеристикам которого до сих пор остаются крупные претензии и вопросы.

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