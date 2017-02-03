Белый дом: Политика Вашингтона в отношении Кубы будет пересмотрена
По давней традиции, пересмотр начнется с вопроса о правах человека
Вашингтон, 3 февраля 2017, 21:35 — REGNUM Новая администрация США планирует полностью пересмотреть свою политику в отношении Кубы, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Конкретное содержание изменений не сообщается, но, по старой традиции, пересмотр планируют начать с вопроса о правах человека.
Когда и в чем изменится кубинская политика Вашингтона, Спайсер не указал, но заметил, что о возможных результатах новой политики рассуждать пока рано.
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