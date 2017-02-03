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The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»

Политика
Британская The Guardian готова всеми своими пропагандистскими силами поддержать Министерство обороны Соединенного Королевства в бою не на жизнь, а на смерть (киберенетическую) с так называемыми русскими хакерами

Лондон, 3 февраля 2017, 21:32 — REGNUM  «Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон считает, что НАТО следует начать борьбу с русским хакерством, которое всерьез настроено подорвать демократию в США и Западной Европе, — пишет корреспондент издания Ивэн Макакилл. — Фэллон обвиняет Россию в атаках не только на США, но и на Францию, Голландию, Болгарию и собирающуюся вступить в Североатлантический альянс Черногорию».

По словам министра, «Россия сделала дезинформацию своим оружием. В этом смысле кибернападения — это форма подрыва наиболее важной структуры демократического механизма».

По-видимому, прочтя эту сентенцию Фэллона, все британцы должны, наконец, понять, что за хрупкая вещь такая, эта западная демократия, и выступить единым фронтом на ее защиту.

«Следовательно, в наших и европейских интересах сохранять силу НАТО, сдерживать Россию и убедить ее отказаться идти по этому пути», — цитирует автор министра. — НАТО и Запад должны делать все возможное, чтобы бороться с фиктивной реальностью, создаваемой Россией при помощи дезинформации, изготавливаемой в советском духе и массово размещаемой в информационном пространстве точно таким же образом, как это было при СССР. Мы должны противостоять путинскому варианту советской «Правды», заставляя истину опережать информацию, подаваемую RT и «Спутником».

И тогда, по мысли автора, для всего мира наступит всеобщая благодать. Впрочем, Россия к этой благодати никакого отношения иметь не будет.

«Есть сферы, где Запад может сотрудничать с Россией и поступает именно так. Но в любом случае Россия, желающая стать стратегическим соперником Запада, на отношения в обычном режиме рассчитывать не может».

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