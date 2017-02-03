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Прокуратура Грузии расследует факты давления на судей

Политика
Во вмешательстве в деятельность судей подозреваются представители бывших властей
Судейская мантия Судейская мантия

Тбилиси, 3 февраля 2017, 21:15 — REGNUM  Главная прокуратура Грузии сообщила о расследовании фактов давления на двух судей Верховного суда, которые ведут дело по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2».

По информации прокуратуры, расследование было начато 14 января по факту грубого вмешательства в деятельность судей по статье 364-й, часть 2-я УК Грузии. Основанием для начала расследования стали письменные заявления судей Верховного суда Бессариона Алавидзе и Пааты Катамадзе и обращение председателя Верховного суда, в которых говорится, что эти судьи получили от бывшего должностного лица письменные обращения на свои почтовые адреса и краткие текстовые сообщения на мобильный телефон, высланные с иностранного номера телефона.

На данном этапе прокуратура допросила предъявивших заявления судей и членов их семей. Следствие продолжается в интенсивном режиме. Разглашение других деталей этого дела прокуратура на данном этапе считает нецелесообразным.

Еще до официального заявления прокуратуры в связи с распространенной в СМИ информацией о двух судьях, якобы подвергающихся давлению со стороны представителей правительства Саакашвили, специальный брифинг по этому делу дал генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия. Он заявил, что у него имеются вопросы к председателю Верховного суда Нино Гвенетадзе.

«Почему она не поступила так, как поступил ее предшественник. Почему не огласила эту информацию. Это риторический вопрос. Председатель Верховного суда не является союзником судей, она является союзником государства против судей. Она направила это дело в прокуратуру, и на второй же день началось тяжелейшее давление на этих судей, чтобы они или забрали заявление или изменили указанных в заявлении субъектов. Чтобы они назвали не правительство, а нашу сторону, или тех людей, которые аффилированы якобы с нашей стороной, например, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили», — пояснил суть дела Ника Гварамия.

Действия председателя Верховного суда Нино Гвенетадзе и прокуратуры он назвал неразумными и подчеркнул, что эти люди потеряли моральное и профессиональное право занимать высокие посты в государственной системе.

Заявления с осуждением действий прокуратуры и председателя Верховного суда сделали и представители «Единого национального движения». Один из лидеров партии и соратников Михаила Саакашвили Ника Мелия на сомневается, что в действительности давление на судей оказывалось по указанию бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

«Правительство вышло за все границы. Правительство Иванишвили пытается аннулировать государство, и глядя на все это молчать нельзя», — подчеркнул Мелия. Он призвал всех объединиться, сплотиться в один кулак и вместе защитить судей.

И Гварамия, и Мелия обратились к президенту, единственному представителю нынешней власти, который, по их мнению, противостоит незаконным действиям Иванишвили, и призвали его обратить внимание на подвергающихся давлению судей. Лидер ЕНД также потребовал отставки начальника Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, который, по его разъяснению, является «политическим инструментом в руках Иванишвили».

Ранее грузинские СМИ распространили переписку, раздобытую ими якобы с одного из украинских сайтов, в которой экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратник, бывший заместитель главного прокурора Украины Давид Сакварелидзе упоминают судей Паату Катамадзе и Бессариона Алавидзе. В переписке идет речь о необходимости воздействия на этих судей.

Телекомпания «Рустави-2» связалась с Давидом Сакварелидзе, который назвал опубликованную СМИ его переписку с Михаилом Саакашвили фабрикацией и частью кампании, ведущейся властями против «Рустави-2».

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