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В Дамаске из минометов дважды обстреляно посольство России

Политика
Огонь велся с позиции в районе Джобар
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Дамаск, 3 февраля 2017, 21:09 — REGNUM  Боевики незаконных вооруженных формирований 2 и 3 февраля подвергли минометному обстрелу российское посольство в Сирии, сообщает МИД РФ.

Террористы вели обстрел с позиций, расположенных в районе Джобар. Один из выпущенных террористами снарядов разорвался между офисным и жилым зданиями посольства, а второй в нескольких метрах от главного въезда в диппредставительство. Никто из сотрудников посольства не пострадал, однако строениям причинен материальный ущерб осколками мин.

МИД России категорически осудило эти атаки на российское диппредставительство и заявило, что «подлые обстрелы нашего посольства» направлены на срыв перемирия в Сирии.

Москва рассчитывает, что международное сообщество «должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов».

МИД ожидает от международного сообщества должной реакции на эти провокации и требует выполнения антитеррористических резолюций Совбеза ООН, а также «прекращения подпитки террористов оружием и финансами».

Напомним, это не первый минометный обстрел российского посольства в Дамаске.

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