Бангладеш закрыл доступ для гуманитарной флотилии из Малайзии

Группа кораблей из Малайзии должна доставить 2 тыс. 200 тонн гуманитарного груза для мусульман рохинджа

Дакка, , 20:38 — REGNUM Правительство Бангладеш закрыло доступ в порт Текнаф для гуманитарной флотилии из Малайзии, которая должна была доставить около 250 медицинских работников для оказания помощи мусульманам рохинджа, сообщает 3 февраля CNA.

Министр иностранных дел Малайзии Анифа Аман выразить «глубокое сожаление по поводу решения бангладешского правительства, учитывая отличные двусторонние отношения между двумя странами».

Напомним, группа кораблей из Малайзии должна доставить 2 тыс. 200 тонн гуманитарного груза для мусульман рохинджа, проживающих в Мьянме. Власти Мьянмы разрешили доставить гуманитарный груз в порт Янгон, крупный транспортный узел Мьянмы.

Так как Янгон весьма удален от поселений рохинджа, планировалось, что после доставки груза гуманитарная флотилия из Малайзии направится в порт Текнаф, который расположен в относительной близости к штату Ракхайн, где проживают мусульмане рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн после того, как в октябре 2016 года неизвестные атаковали три пограничных поста на северо-западе страны. Пограничники уничтожили восемь боевиков из примерно 200 нападавших.

Начались столкновения между буддистским большинством и мусульманским меньшинством страны.

Правительство Мьянмы считает, что нападение на пограничные посты осуществили рохинджа при поддержки иностранных боевиков.

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