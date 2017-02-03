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Туск изъявил желание продолжить работу на посту главы Европейского совета

Политика
В Польше не хотят поддерживать кандидатуру Туска
Дональд Туск
European People's Party
Дональд Туск

Валлетта, 3 февраля 2017, 20:11 — REGNUM  Нынешний председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что вполне готов продолжить работу на своем посту после истечения нынешнего срока своих полномочий. Об этом Туск заявил сегодня, 3 февраля, на Мальте, где проходит неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, сообщает Reuters.

«Я переговорил со многими лидерами, которые выразили мне поддержку. Я проинформировал их о том, что готов продолжить работу. Но это будет зависеть от решения глав государств и правительств», — сказал Туск журналистам «на полях» неформального саммита Евросоюза на Мальте.

Напомним, срок полномочий Туска на посту председателя Европейского совета истекает в июне 2017 года.

Туск является членом польской партии Гражданская платформа. С 2007 по 2014 г. он был председателем Совета министров Польши, а затем стал председателем Европейского совета.

За время его работы в Брюсселе, его партия проиграла выборы, и к власти в Польше пришла партия Право и справедливость Ярослава Качиньского. Теперь власти Польши заявляют, что не готовы поддержать кандидатуру Туска на пост председателя Европейского совета, так как он якобы «не продвигал» интересы свой страны, работая в Брюсселе, да ещё отзывался о Польше критически.

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