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Видео: Палубная авиация Северного флота вернулась домой из Сирии

Политика
На базы в Мурманской области прибыли самолеты морской авиации из состава авиагруппы ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Мурманск, 3 февраля 2017, 20:05 — REGNUM  Министерство обороны России опубликовало видеозапись возвращения палубных самолетов авиагруппы «Адмирала Кузнецова» на базовый аэродром в Мурманской области.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», находящийся сейчас в Баренцевом море, вернулся из похода к побережью Сирии, где пилоты морской авиации совершили 1170 боевых и тренировочных вылетов, 117 из которых ночные.

В ходе них боевые самолеты авиагруппы «Адмирала Кузнецова» уничтожали живую силу, технику, склады и прочие объекты запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Читайте ранее в этом сюжете: Истребители НАТО сопроводили «Адмирала Кузнецова» через Ла-Манш – видео

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Военно-морской флот
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