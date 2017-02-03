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Литва требует у России «освободить украинских политзаключённых»

Политика
Среди них – задержанные в Крыму

Вильнюс, 3 февраля 2017, 18:48 — REGNUM  Комитет по международным отношениям Сейма Литвы при участии посла Украины Владимира Яценковского и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, сегодня, 3 февраля, обсудил «нарушения прав человека и основных свобод граждан Украины, совершаемые российскими учреждениями, политически мотивированное преследование граждан Украины, их незаконное заключение на территории России и оккупированного Крыма», сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма Литвы.

В заявлении утверждается, что на данный момент на территории России «по политическим причинам» находится в заключении 31 гражданин Украины: 15 — в Крыму, 16 — в России. «Дипломатические усилия Украины, направленные на освобождение своих граждан, затрудняют решения России организовывать судебные процессы в отдаленных регионах России (например, в Якутии), что осложняет процесс оказания консульской помощи и наблюдения за процессом международными судами. 15 лиц, задержанных на территории России, осуждены на разный срок лишения свободы — от 3,5 до 22,5 лет, в отношении одного ведется досудебное расследование», — говорится в заявлении комитета литовского парламента.

«Между тем большинство граждан Украины, задержанных в оккупированном Россией Крыму и в отношении которых ведется досудебное или судебное расследование, составляют крымские татары, часть их — активные члены татарского сообщества в Крыму. Несмотря на призывы международного сообщества, Россия отказывается впустить в аннексированный Крымский регион миссию международных наблюдателей», — добавляется в заявлении.

Комитет, выражая свою позицию по этому вопросу, принял заявление «По поводу совершаемых учреждениями Российской Федерации нарушений прав человека и основных свобод граждан Украины, связанных с их незаконным преследованием и заключением», в котором подчеркнул, что такие действия «несовместимы с принятыми Россией обязательствами в сфере международного права». Комитет призвал «немедленно остановить политически мотивированное преследование граждан Украины, немедленно и безусловно освободить всех граждан Украины, находящихся в заключении, и создать условия для их возвращения на родину».

Комитет обратился к международным организациям, парламентам стран ЕС и НАТО, призывая их «ответственно оценивать совершаемые Россией нарушения прав человека и повысить давление, чтобы гарантировать, что Россия придерживается своих международных обязательств».

Напомним, официальный Вильнюс на протяжении последних двух лет передаёт украинской армии оружие, литовские инструкторы обучают украинских солдат военному делу по стандартам НАТО, в том числе и боевым действиям в городской местности, горячо приветствовал вооруженный способ решения конфликта, хотя во время беспорядков и Евромайдана угрожал санкциями администрации свергнутого президента Виктора Януковича в случае использования силы.

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