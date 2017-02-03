Девять граждан Йемена депортировали из США в Эфиопию

Граждане Йемена были депортированы в рамках миграционных ограничений, введенных президентом США

Аддис-Абеба, , 18:45 — REGNUM Из США депортировали девять граждан Йемена в рамках миграционных ограничений, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает 3 февраля Reuters.

Девять граждан Йемена были депортированы в Аддис-Абебу, столицу Эфиопию, а затем их доставили в Джибути, заявили официальные представители Эфиопии.

«Единственная причина, почему их направили в Аддис-Абебу, заключается в том, что компания Ethiopian Airlines осуществляет рейсы из Аддис-Абебы в Вашингтон», — сказал пресс-секретарь правительства Эфиопии Негери Ленчо.

Напомним, Джибути и Йемен разделяют воды Аденского залива, кротчайшее расстояние между двумя государствами составляет около 30 километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Запрет на въезд в США в течение 90 дней распространяется на граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также на 120 дней приостановлен прием беженцев из любых стран, а прием сирийских беженцев отложен на неопределенный срок.

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