Дальние бомбардировщики ВКС России нанесли авиаудар по объектам ИГ в Сирии
Дейр-эз-Зор, Сирия, 3 февраля 2017, 18:39 — REGNUM ВКС России применили дальние бомбардировщики Ту-22М3 для нанесения авиаудара по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», размещенным в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Дальние бомбардировщики взлетели с авиабазы на территории России, прошли через воздушное пространство Ирана и Ирака и нанесли удары по объектам террористов, расположенным в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Средства контроля зафиксировали поражение крупных складов боеприпасов и вооружения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Истребительное прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С.
Выполнив боевую задачу, все российские самолёты вернулись на свои базы.
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