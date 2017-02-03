В Литве после убийства ребёнка созывают внеочередную сессию парламента

Вильнюс, , 18:36 — REGNUM Правление парламента Литвы сегодня, 3 февраля, постановило созвать 14 февраля внеочередную сессию Сейма для обсуждения вопросов защиты прав детей. Как сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента, спикер Сейма Викторас Пранцкетис рассказал, что эту инициативу своими подписями поддержали 82 члена Сейма.

«Это будет однодневная сессия, будут рассмотрены 12 вопросов, все они связаны с правами детей», — сказала Пранцкетис. В рабочей повестке — изменения закона об основах защиты прав детей, поправки к Гражданскому кодексу, другие документы. Также планируется провести дискуссию, в которой примут участие министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис, контролер по защите прав детей Эдита Жёбене, генеральный прокурор Эвалдас Пашилис.

Сбор подписей парламентариев по вопросу внеочередной сессии Сейма инициировал член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Мантас Адоменас. Созвать внеочередную сессию Сейма было решено сразу после трагедии в Кедайняй, после убийства 4-летнего ребёнка биологической матерью и его отчимом.