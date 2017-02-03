Депутат: законопроект Ирины Белых направлен на повышение безопасности

Москва, , 18:24 — REGNUM «В «Единой России» не стремятся ограничить или препятствовать традиционным встречам депутатов с избирателями. Напротив, мы всячески нацеливаем парламентариев на активную работу с людьми. Вместе с тем, на встречах с избирателями, проводимых вне помещений, открыто, важным вопросом является обеспечение безопасности людей, пришедших на прием к депутату. В частности, речь идёт об обеспечении мест проведения встреч медицинским персоналом и при необходимости другими экстренными службами. Внесенный в Госдуму законопроект Ирины Белых, прежде всего, направлен на повышение безопасности во время таких мероприятий. Согласно документу, депутаты должны будут уведомлять власти о своих встречах с избирателями», — заявил журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» по законотворческой деятельности Андрей Исаев, комментируя законопроект, внесенный в пятницу, 3 февраля, в Государственную думу Ириной Белых («Единая Россия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроектом предлагается упростить процедуру организации депутатом встреч с избирателями, проводимых в форме публичных мероприятий (за исключением собраний и одиночных пикетов), например, в форме митинга. В частности, законопроектом предлагается сократить срок подачи уведомления о проведении такого публичного мероприятия в соответствующие органы власти до 7 дней до дня проведения мероприятия (в настоящее время — не позднее 10 дней).

По словам Андрея Исаева, подобные инициативы могут быть эффективными как на федеральном, так и на региональном уровне.

Парламентарий напомнил, что московские и питерские депутаты ранее рассматривали аналогичные законопроекты после того, как ряд мероприятий, формально организованных как встречи с депутатами, были превращены в несогласованные митинги.

«Такие мероприятия не обеспечиваются необходимыми мерами безопасности. На этом месте могут быть запланированы мероприятия других политических сил, часто с противоположными лозунгами. Не регулируется дорожное движение, в результате чего часто возникают заторы», — заключил Андрей Исаев.

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