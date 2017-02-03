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Московский чиновник одобряет законопроект о встречах с избирателями

Политика
Законопроект, приравнивающий к митингам встречи депутатов с избирателями, решит ряд необходимых организационных вопросов

Москва, 3 февраля 2017, 18:12 — REGNUM  С принятием законопроекта, внесенного в пятницу, 3 февраля, в Государственную думу Ириной Белых («Единая Россия»), решены будут проблемы обеспечения общественного порядка и антитеррористической защищенности на месте проведения встреч, считает первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Законопроектом предлагается упростить процедуру организации депутатом встреч с избирателями, проводимых в форме публичных мероприятий (за исключением собраний и одиночных пикетов), например, в форме митинга. В частности, законопроектом предлагается сократить срок подачи уведомления о проведении такого публичного мероприятия в соответствующие органы власти до 7 дней до дня проведения мероприятия (в настоящее время — не позднее 10 дней).

«Это правильно. Я объясню, почему: собрания должны проходить в специально предназначенном для этого месте. Вместе с тем, чаще всего депутаты подавали уведомления проводить эти мероприятия как встречу с избирателями в виде публичного мероприятия, но использовались детские площадки или места, где уже проводятся какие-то мероприятия, в том числе новогодние, как это было в позапрошлом году в декабре. Наверное, это не совсем правильно», — отметил Василий Олейник.

По его словам, иногда на эти встречи приходило большое количество участников — до 5,5 тысячи человек, что влекло определенные требования в плане обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности.

«Вы прекрасно понимаете, что для таких мероприятий необходимо как и место подготовить, так и подготовить мероприятие с целью антитеррористической защищенности и работы общественного транспорта», — пояснил он.

Кроме того, добавил Василий Олейник, в этой ситуации депутатам предоставлена возможность согласовать проведение встречи в два раза быстрее, чем предусмотрено сейчас. В настоящий момент встречи депутатов с избирателями в формах собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования требуют дополнительного правового регулирования, в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников.

Читайте ранее на эту тему: Законопроект о встречах избирателей с депутатами внесен в Госдуму

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