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Данкверт прокомментировал призыв Лукашенко завести на него дело

Политика
Не надо лишних эмоций
Сергей Данкверт
Иллюстрация: Kremlin.ru
Сергей Данкверт

Москва, 3 февраля 2017, 18:07 — REGNUM  Глава российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что против Данкерта надо возбудить уголовное дело. Свое мнение на этот счет Данкверт высказал журналистам сегодня, 3 февраля.

Напомним, Лукашенко в ходе пресс-конференции сегодня заявил, что против Данкверта надо возбудить уголовное дело за препятствование поставкам белорусских продовольственных товаров в Российскую Федерацию, которое наносит существенный ущерб экономике Белоруссии.

Данкверт спокойно отнесся к заявлению Лукашенко и подчеркнул, что в России есть кому оценивать претензии, высказанные белорусским президентом. «Есть кому оценивать эти претензии, у нас достаточно в этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно», — сказал глава Россельхознадзора.

Он указал, что белорусской стороне сперва следует разобраться с теми, кто 10 тысяч тонн украинской говядины от компании «Георгий и сыновья» оформил, как белорусскую и поставил в Россию. При этом в Россию запрещено поставлять украинские продовольственные товары, в том числе, через третьи страны. «Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались», — подчеркнул Данкверт.

За минувший год Россельхознадзор несколько раз вводил ограничения на поставку в Россию продовольственных товаров из Белоруссии. Особенно это касалось продукции животноводства, так как на некоторых белорусских предприятиях этой отрасли систематически нарушались технические регламенты Евразийского экономического союза. Эти ограничения впоследствии частично снимались, но по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Заяца, на конец 2016 года 20 белорусских компаний ограничены в своих возможностях поставлять продукцию на российский рынок.

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