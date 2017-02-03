Литва рассказала Франции о беспокойстве из-за России

Вильнюс, , 18:06 — REGNUM Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Литвы Витаутас Бакас сегодня, 3 февраля, встретился с послом Франции Филиппом Жанто и военным атташе полковником лейтенантом Аленом Мулья, и обсудил угрозы Прибалтике, сообщили ИА REGNUM в канцелярии Сейма Литвы.

Бакас с французскими дипломатами говорил о возможности завязать между странами более тесные межпарламентские связи. На встрече были рассмотрены вопросы общей политики ЕС в сфере безопасности и обороны, особенности сотрудничества ЕС и НАТО. Обе стороны отметили, что НАТО гарантирует обязательства стран в сфере коллективной обороны. Предложения Франции по поводу укрепления политики ЕС в сфере безопасности и обороны не означают дублирование функций НАТО, но ЕС мог бы взять на себя более активную роль в процессе обеспечения безопасности и стабильности в находящихся по соседству с ЕС регионах, где творятся беспорядки.

Представители стран договорились, что нужно стремиться как можно к более тесным связям между парламентами и комитетами обороны. «Мы хотели бы завязать более тесные связи как с парламентом Франции, так и с комитетом обороны», — сказал Бакас. Говоря о кибернетической безопасности, Бакас утверждал, что Литва могла бы перенять у Франции положительный опыт, потому что в этой сфере эта страна достигла большего прогресса. «Мы сталкиваемся с множеством вызовов в сфере кибернетической безопасности. Мы знаем, что вы нас значительно опережаете, поэтому у вас есть, чему научиться», — сказал Бакас.

Обсуждая ситуацию региона и Европы, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне обратил внимание на то, что у Литвы «вызывают беспокойство крупные военные учения России у границы с Литвой», а также «действия России в Восточной Украине», поэтому инвестиции в сферу обороны имеют очень большое значение. «Ситуация прямо возле наших границ вызывает беспокойство, кроме того, мы прекрасно помним события на Украине. С помощью общих усилий мы должны стремиться как к региональной безопасности, так и к безопасности всей Европы. В свою очередь мы повышаем финансирование сферы обороны, уже вскоре мы начнем рассматривать строительство защитного забора, потому у нас большой отрезок внешней границы ЕС», — сказал Бакас.

В конце встречи Бакас поблагодарил гостей за вклад Франции в миссию воздушной полиции НАТО в странах Прибалтики и ее решение участвовать в инициативе передовых сил НАТО в регионе. Подразделение французской армии прибудет в Литву в 2018 году. Бакас с французскими дипломатами договорился встречаться чаще. Следующая встреча планируется в посольстве Франции