Парламент Литвы принял заявление по Украине

Вильнюс, , 18:02 — REGNUM Комитет по международным отношениям Сейма Литвы вместе с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом сегодня, 3 февраля, обсудил гуманитарную ситуацию и безопасность жителей в Авдеевке, где в последние дни возобновились активные военные действия, сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента Литвы.

«После артиллерийских обстрелов была разрушена или нарушена инфраструктура, была нарушена поставка электричества, воды и теплоэнергии, люди вынуждены оставлять свои дома. Комитет, реагируя на сложившуюся ситуацию, принял заявление, в котором констатировал, что сегодня Минские соглашения являются главным инструментом, с помощью которого можно урегулировать военный конфликт между Россией и Украиной, поэтому необходимо гарантировать соблюдение предусмотренного в них перемирия, чтобы избежать новых жертв, терзаний мирных жителей и гуманитарной катастрофы», — говорится в заявлении комитета.

Кроме того, комитет выразил мнение, что вопрос возобновившихся военных действий в Восточной Украине, а также «роль и ответственность России при осуществлении Минских соглашений» должны быть тщательно рассмотрены на заседании Совета иностранных дел ЕС, которое состоится 6 февраля 2017 года. Комитет также обратился к политическим лидерам ЕС и НАТО, правительствам и парламентам, Европарламенту и международным организациям, призывая их уделить необходимое внимание вопросу военного конфликта на Украине в своих политических рабочих повестках и приложить больше усилий, чтобы решить кризис в области безопасности в Европе, возникший из-за этого конфликта.

Напомним, официальный Вильнюс на протяжении последних двух лет передаёт украинской армии оружие, литовские инструкторы обучают украинских солдат военному делу по стандартам НАТО, в том числе и боевым действиям в городской местности, горячо приветствовал вооруженный способ решения конфликта, хотя во время беспорядков и Евромайдана угрожал санкциями администрации свергнутого президента Виктора Януковича в случае использования силы.