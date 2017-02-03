Кремль: режим приграничных зон не коснется граждан России и Белоруссии
Москва, 3 февраля 2017, 17:57 — REGNUM Граждан России и Белоруссии не коснется режим создаваемых пограничных зон, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва не считает введение пограничных зон на границе России с Белоруссией нарушением международных и межгосударственных соглашений. Подчеркивается, что это является не введением пограничного режима, а мерой регламентирования посещения пограничных районов гражданами третьих стран, прибывающими в Россию через Белоруссию.
Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников подписал приказ о введении режима пограничной зоны в граничащих с Белоруссией Брянской, Смоленской и Псковской областях.
Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле напомнили о приказе Лукашенко о пограничных зонах