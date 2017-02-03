Кремль: режим приграничных зон не коснется граждан России и Белоруссии

Москва, , 17:57 — REGNUM Граждан России и Белоруссии не коснется режим создаваемых пограничных зон, сообщает пресс-служба Кремля.

Москва не считает введение пограничных зон на границе России с Белоруссией нарушением международных и межгосударственных соглашений. Подчеркивается, что это является не введением пограничного режима, а мерой регламентирования посещения пограничных районов гражданами третьих стран, прибывающими в Россию через Белоруссию.

Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников подписал приказ о введении режима пограничной зоны в граничащих с Белоруссией Брянской, Смоленской и Псковской областях.

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