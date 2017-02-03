В Латвии официально объявили выборы в самоуправления

Рига, , 17:54 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии сегодня, 3 февраля, официально объявила выборы в думы республиканских городов и краев, которые состоятся 3 июня 2017 года, сообщает LETA.

Напомним, 3 июня 2017 года выборы пройдут в 119 избирательных округах — девяти городах и 100 краях. В самоуправлениях в зависимости от количества жителей избирается 9, 13, 15, 17 или 9 депутатов, в Рижской думе — 60 депутатов.