В Латвии официально объявили выборы в самоуправления
Выборы пройдут 3 июня 2017 года
Рига, 3 февраля 2017, 17:54 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии сегодня, 3 февраля, официально объявила выборы в думы республиканских городов и краев, которые состоятся 3 июня 2017 года, сообщает LETA.
Напомним, 3 июня 2017 года выборы пройдут в 119 избирательных округах — девяти городах и 100 краях. В самоуправлениях в зависимости от количества жителей избирается 9, 13, 15, 17 или 9 депутатов, в Рижской думе — 60 депутатов.
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