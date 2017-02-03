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Оппозиция в Литве просит срочно оказать Киеву помощь

Политика
И признать Россию «агрессором»

Вильнюс, 3 февраля 2017, 17:44 — REGNUM  Председатель «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, староста парламентской фракции этой партии Габриэлюс Ландсбергис обратился к премьеру Саулюсу Сквернялису с просьбой оказать срочную гуманитарную помощь жителям города Авдеевка, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, в канцелярии парламента страны.

«Обращаюсь к вам с призывом в срочном порядке рассмотреть в правительстве этот вопрос и немедленно выделить средства на оказание гуманитарной помощи жителям Авдеевки — на возобновление поставки воды и электричества, генераторы, воду и продукты питания, лекарства, теплую одежду и другую необходимую помощь», — говорится в обращении Ландсбергиса. Председатель консерваторов вину за возобновление военных действий на Востоке Украины возлагает на Россию.

«Также я хочу отметить, что между тем необходимо усилить политическое давление на Российскую Федерацию в связи со злонамеренными нарушениями Минских соглашений. Бесцеремонный и намеренный обстрел мирных жителей — это военное преступление. Партнеры по ЕС и НАТО должны отправить ясный сигнал, что такой путь может привести только к еще более жесткому режиму санкций в отношении России, обстрелы должны немедленно прекратиться, а за ситуацией должна следить постоянная миссия международных наблюдателей — такая позиция должна быть представлена на ближайшем совете ЕС и в других международных форматах во время рассмотрения вопроса положения на Украине», — добавил он.

Отметим, что как официальные литовские власти, так и оппозиция никак не комментируют использование официальным Киевом тяжелой военной техники на Востоке Украины, игнорируют обстрелы и ночные налёты.

Напомним, официальный Вильнюс на протяжении последних двух лет передаёт украинской армии оружие, литовские инструкторы обучают украинских солдат военному делу по стандартам НАТО, в том числе и боевым действиям в городской местности, горячо приветствовал вооруженный способ решения конфликта, хотя во время беспорядков и Евромайдана угрожал санкциями администрации свергнутого президента Виктора Януковича в случае использования силы.

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