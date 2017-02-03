Власти США назвали сроки окончания строительства пограничной стены

В ближайшее время Конгресс должен рассмотреть вопрос о финансировании масштабного проекта

Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Строительство стены вдоль южной границы США будет завершено в течение двух лет, заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли, сообщает 3 февраля Reuters.

«Стена будет построена там, где это необходимо в первую очередь. Позже строительство будет завершено полностью», — заявил Келли.

Министр внутренней безопасности выразил надежду, что строительство будет завершено в течение двух лет.

Келли добавил, что в ближайшее время Конгресс должен рассмотреть вопрос о финансировании масштабного проекта, это не должно занять много времени.

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп заявил, что строительство пограничной стены может начаться в течение нескольких месяцев. В тот же день президент США подписал указы об ужесточении режима охраны государственной границы с Мексикой и иммиграции. Трамп призвал Мексику возместить расходы американского бюджета, связанные со строительством.

Отношения между двумя странами обострились, когда администрация Трампа предложила ввести 20% налог на импорт товаров из Мексики, что позволило бы получить около $60 млрд. В 2015 году США импортировали из Мексики товары на сумму около $303 млрд.

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