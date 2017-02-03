В Литве оскорбились за призывы «не делать из России монстра»

Вильнюс, , 17:30 — REGNUM По словам члена парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Аудронюса Ажубалиса, заявления министра иностранных дел Линаса Линкявичюса и его вице-министра Дарюса Скусявичюса после возобновившихся военных действий на Украине — политическая ошибка, которая говорит «о смятениях и хаосе», окруживших нынешних исполнителей внешней политики, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, в канцелярии Сейма Литвы.

«Ведь Литва с самого начала вторжения России на Украину, как и весь цивилизованный мир, назвала Россию агрессором, а странам, которые постоянно после возобновления военных действий призывали «обе стороны прекратит огонь», пыталась объяснить, что украинцы защищают суверенную территорию от террористов и поддерживающего их Кремля. У меня сегодня возникает вопрос, почему тогда МИД Литвы после того, как поддерживаемые Россией террористы начали обстрел Авдеевки и в очередной раз были нарушены Минские соглашения, стал одним из тех, кто не может отличить захватчика от жертвы?» — говорит Ажубалис.

По его словам, то, что Линкявичюс в Twitter призвал «обе стороны прекратить огонь», подтвердил вице-министр Скусявичюс, вызвав для объяснений посла Украины, а не России. «Что это: ошибка из-за необдуманного поведения, попытка руководства МИД изменить направление внешней политики Литвы или последовательный поступок новой зелено-красной коалиции? Ведь почти в то же самое время вице-председатель Сейма Рима Башкене заявила, что мы делаем из России монстра, хотя на самом деле «там есть много прекрасных вещей, на которых мы учимся», — удивляется Ажубалис, призывая парламентариев и руководство МИД еще раз перечитать только что обновленную стратегию национальной безопасности Литвы, в которой определена роль России в отношении безопасности Литвы и ее иностранных партнеров и вызываемые ею угрозы.

Отметим, что как официальные литовские власти, так и оппозиция, никак не комментируют использование официальным Киевом тяжелой военной техники на Востоке Украины, игнорируют обстрелы и ночные налёты.

Напомним, официальный Вильнюс на протяжении последних двух лет передаёт украинской армии оружие, литовские инструкторы обучают украинских солдат военному делу по стандартам НАТО, в том числе и боевым действиям в городской местности, горячо приветствовал вооруженный способ решения конфликта, хотя во время беспорядков и Евромайдана угрожал санкциями администрации свергнутого президента Виктора Януковича в случае использования силы.