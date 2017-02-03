Трамп: После атаки у Лувра США должны поумнеть

Президент США прокомментировал атаку исламиста на патруль у Лувра в Париже

Вашингтон, , 17:26 — REGNUM После нападения радикального исламиста на военный патруль у парижского музея Лувр США должны поумнеть, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Новый радикальный исламский террорист только что атаковал музей Лувра в Париже. Туристы были заблокированы. Франция снова на нервах. США, поумнейте», — написал Трамп.

Напомним, 3 февраля в Париже возле музея Лувр неизвестный пытался напасть с ножом на военный патруль. По информации некоторых СМИ, при этом он кричал исламистские лозунги. Патрульные открыли по нему огонь, нападавший доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

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