Пятница, 03 Февраля 2017 года
17:47:05 МСК

Литва намерена предложить помощь украинской юстиции

Политика
Страна предлагает Украине перенимать опыт

Вильнюс, 3 февраля 2017, 17:25 — REGNUM  Находящаяся с визитом в Киеве министр юстиции Литвы Милда Вайнюте встретилась с главой делегации ЕС на Украине, послом Хьюго Мингарелли, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, в Министерстве юстиции Литвы.

По словам Вайнюте, поддержка ЕС, выделяемая проектам структурных реформ — один из важнейших факторов, гарантирующих прогресс Украины. «Литва поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, охотно делится опытом своих экспертов и учреждений, — утверждает министр юстиции Литвы. — Признание проделанной Литвой работы и возможность применить опыт правовых реформ на международном уровне вдохновляет и поощряет дальше продолжать совершенствовать правовую систему вашей страны, законодательный процесс».

По словам посла Мингарелли, Литва прошла свой путь перемен и скопила много ценного опыта, который можно применить в программе поддержки ЕС Украине. Министр отметила, что необходимо всесторонне использовать возможности программы ЕС «Близнецы». Вечером министр Вайнюте встретится с главой миссии советников ЕС Кястутисом Ланчинскасом и обсудит с ним вопросы сотрудничества литовских и украинских учреждений.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформы на Украине
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР
КиевУкраина Гражданская война на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
NB!
03.02.17
Сергей Гуркин«Блицкриг майдана»: золотые пули и завозной народ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора
МинскБелоруссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко обвинил Россию в нарушении межгосударственного договора о границе
МинскБелоруссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
Яков РудьУкраина incognita: убийства
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Скоропалительное бегство миссии ОБСЕ из Донецка попало на видео
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
СКР возбудил уголовное дело по факту гибели населения Донецка
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко: «Пора забывать об этих терминах — льготы, бесплатно»
МинскБелоруссия Экономический кризис в Белоруссии Экономика
NB!
03.02.17
В России может появиться общедоступная база педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
03.02.17
Кубань ищет инвесторов для платного тоннеля на трассе Майкоп – Туапсе
КраснодарРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
03.02.17
Не ради искусства: МИД РФ рассчитывает на «выстрел» миссии ОБСЕ на Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Станислав ТарасовСША пытаются разорвать альянс России, Ирана и Турции
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
03.02.17
Граждане РФ категорически против наркотиков, но не прочь ругнуться матом
МоскваРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
03.02.17
Италия: «Белоруссия ссорится с Россией и смотрит в сторону Китая»
РимИталия Белорусско-китайские отношения Политика
ещё главное