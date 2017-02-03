Литва намерена предложить помощь украинской юстиции

Вильнюс, , 17:25 — REGNUM Находящаяся с визитом в Киеве министр юстиции Литвы Милда Вайнюте встретилась с главой делегации ЕС на Украине, послом Хьюго Мингарелли, сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 февраля, в Министерстве юстиции Литвы.

По словам Вайнюте, поддержка ЕС, выделяемая проектам структурных реформ — один из важнейших факторов, гарантирующих прогресс Украины. «Литва поддерживает евроинтеграционные стремления Украины, охотно делится опытом своих экспертов и учреждений, — утверждает министр юстиции Литвы. — Признание проделанной Литвой работы и возможность применить опыт правовых реформ на международном уровне вдохновляет и поощряет дальше продолжать совершенствовать правовую систему вашей страны, законодательный процесс».

По словам посла Мингарелли, Литва прошла свой путь перемен и скопила много ценного опыта, который можно применить в программе поддержки ЕС Украине. Министр отметила, что необходимо всесторонне использовать возможности программы ЕС «Близнецы». Вечером министр Вайнюте встретится с главой миссии советников ЕС Кястутисом Ланчинскасом и обсудит с ним вопросы сотрудничества литовских и украинских учреждений.