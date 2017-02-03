Малайзия направила 500 тонн гуманитарной помощи для мусульман рохинджа

Куала-Лумпур, , 16:42 — REGNUM Власти Малайзии направили в Мьянму корабль с гуманитарной помощью для мусульман рохинджа, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Тун Разак, сообщает 3 февраля Reuters.

«Это исторический момент… благородный шаг, который свидетельствует о том, что страдания рохинджа в Мьянме не останутся незамеченными… Мы слышим боль тех, кто был изнасилован, убит или сожжен заживо», — заявил премьер-министр Малайзии.

500 тонн гуманитарной помощи должны прибыть в Янгон, крупный транспортный узел Мьянмы, 9 февраля.

Напомним, 9 октября прошлого года три пограничных поста полиции на северо-западе Мьянмы были атакованы неизвестными, в результате чего девять полицейских были убиты, еще пятеро получили ранения. Ответным огнем стражей порядка были убиты восемь боевиков из примерно 200 нападавших, двое террористов задержаны.

Правительство Мьянмы считает, что нападение на пограничные посты осуществили рохинджа при поддержки иностранных боевиков.

После инцидента в пограничный штат Ракхайн были введены войска, на территории начались волнения представителей народности рохинджа.

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