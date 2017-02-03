Оппозиции не интересны посты вице-спикеров парламента Чебоксар

Чебоксары, , 16:42 — REGNUM В Чебоксарах на очередном заседании городского собрания депутатов избрали двух вице-спикеров. Они будут работать на неосвобождённой основе (без зарплаты). Кроме единороссов, на эти посты из других фракций никто не заявлялся и не претендовал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава города Ирина Клементьева («Единая Россия») выдвинула в качестве кандидатов на посты своих заместителей единороссов Виктора Горбунова и председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению Николая Владимирова. Экс-единоросс Александр Андреев предложил выбрать кандидатов «из альтернативной партии», чтобы «какая-то видимая демократия» была. «Мы во что превращаемся? В КПСС хотите «Единую Россию» превратить?. Тогда вы на правильном пути», — возмущался парламентарий, предложив кандидатуру члена фракции КПРФ Дмитрия Евсеева. Последний взял самоотвод. Других предложений, как и самовыдвиженцев, не было.

При двух голосах «против» вице-спикерами столичного парламента избраны Виктор Горбунов, который будет курировать вопросы развития и обеспечения жизнедеятельности Чебоксар, и Николай Владимиров, в чьём ведении будут вопросы местного самоуправления, бюджетной, экономической и социальной политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года под нового главу Чебоксар поменяли устав: теперь он работает бесплатно. Хотя ещё недавно под предыдущего главу столицы Леонида Черкесова народные избранники хором возвращали оплачиваемую должность и выдавали годовые премии с щедрыми отпускными. Но как только Черкесов ушёл депутатствовать в Госдуму (в сентябре 2016 года) — должность оказалась не нужна, и бюджетных денег вдруг стало жалко. Эксперты тогда обращали внимание на штрихи регионального царства в Чувашии, когда любой устав и закон готовы изменить под конкретного человека. Ситуация была доведена до абсудра: на должность главы предложили кота Ваську.

Читайте также: «Ниже плинтуса»: главу Чебоксар лишили зарплаты и предложили в мэры кота

Отметим, что в Госсовете Чувашии ранее развернулась ожесточённая борьба за зарплатные должности заместителей председателей комитетов, которые «закреплены» за оппозицией: их заняли те, кого партии не выдвигали. Один из них — Григорий Данилов, в недавнем прошлом единоросс, но в этот раз прошедший в парламент по партсписку КПРФ, оказался самовольным самовыдвиженцем, другого депутата — справоросса Сергея Семенова, вообще, предложила «Единая Россия». Таким образом, без зарплаты и кабинетов парламент оставил яростного трибуна «Справедливой России» в Чувашии, депутата Госсовета нескольких созывов Игоря Молякова и коммуниста-новичка в Госсовете Александра Андреева. К делу подключили прокуратуру Чувашии.

Читайте также: Командование «по-деревенски»: в Госсовете Чувашии раздали зарплаты не тем

Читайте ранее в этом сюжете: «Дом-2» отдыхает: как выбирали главу Чебоксар