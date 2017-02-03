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Песков: Не исключено, что ополчению Донбасса снарядов хватит на всё

Политика
Подсчетом боеприпасов Кремль не занимается
Дмитрий Песков
Антонова Дарья © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Донецк, 3 февраля 2017, 16:36 — REGNUM  Кремль не занимается подсчетом боеприпасов на складах ополчения ДНР и ЛНР, но надеется, что им хватит снарядов для ответа на все агрессивные действия Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины», — ответил пресс-секретарь главы российского государства на вопрос, когда в ДНР и ЛНР могут иссякнуть боеприпасы.

«Мы в Кремле не занимаемся подсчетом боеприпасов», — подчеркнул Песков.

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

В ночь на 3 февраля ВСУ обстреляли Донецк тяжелыми системами реактивного залпового огня и тактическими ракетами «Точка-У», в результате есть новые жертвы среди мирных граждан.

По данным разведки ДНР, с начала обострения конфликта погибли более 230 украинских силовиков, ранения получили 450 военнослужащих. Эти цифры приведены по подтвержденным данным из украинского штаба так называемой антитеррористической операции.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Украинские силовики потеряли убитыми 230 человек

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