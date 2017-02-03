Власти ДНР призывают население не паниковать

Донецк, , 16:32 — REGNUM Власти ДНР не проводят обязательную эвакуацию населения региона, несмотря на артобстрелы жилых кварталов, которые ведут к разрушениям и гибели мирного населения. Население Донбасса просят не паниковать и сохранять спокойствие. Об этом 3 февраля говорится в заявлении пресс-службы МЧС ДНР, передает ИА REGNUM.

«МЧС ДНР обращается к жителям республики с убедительной просьбой: сохраняйте спокойствие, а для получения достоверной информации следите за обновлениями на официальном сайте МЧС ДНР. МЧС ДНР акцентирует ваше внимание, что на территории республики ни в одном из населенных пунктов нет сплошной и принудительной эвакуации. Сотрудники МЧС ДНР эвакуируют только тех граждан, кто добровольно изъявил желание покинуть обстреливаемую зону и временно желает разместиться в безопасном месте», — говорится в сообщении.

При этом МЧС ДНР опровергает свою причастность к распространению в соцсетях правил выживания мирного населения в военное время. «В социальных сетях появилась информация якобы от МЧС ДНР: «В связи с интенсивными обстрелами по всей территории Донецкой Народной Республики объявлена боевая тревога. Всем выключить свет дома! Режим светомаскировки! Работает тяжелая САУ по центру города! Всем принять меры безопасности! Все в подвал с водой и одеялом! Наши дают ответ! При себе иметь воду, запас продуктов, документы, медикаменты, деньги чтобы были под рукой, заряжайте телефоны. Распространить!» В этих заметках приведенные призывы МЧС ДНР не соответствуют действительности!!!» — информирует ДНР.

Кроме того, в министерстве уточнили, что за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, 10 получили ранения. «2 февраля в Червоногвардейском районе Макеевки, в шахте «Щегловская-Глубокая», пострадал электрослесарь участка УВПХ 1949 года рождения. Госпитализирован в ГБ Макеевки. Спасатели 3 ГВГСО Макеевки (реанимационно-противошоковая группа) оказали пострадавшему медицинскую помощь и транспортировали его в больницу. В 22:15 2 февраля в Калининском районе Донецка, на улице Элеваторной, погибли двое мужчин: один 1977 года рождения, анкетные данные второго устанавливаются. Пострадало более 10 человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения. Спасатели Республиканского спасательного центра МЧС ДНР, Государственных пожарно-спасательных отрядов Донецка и Макеевки провели эвакуацию из здания общежития 21 человека, в том числе 4 детей», — отмечается в материале.

По данным МЧС, вчера из Киевского района Донецка эвакуирован 81 человек, из них 21 ребенок. При этом вчера в Макеевке была обстреляна территория шахты «Щегловская-Глубокая», повреждено девять домов. В Донецке были разрушены и повреждены 38 жилых домов, в том числе многоэтажки.

«В Калининском районе Донецка: улица Элеваторная, дом № 19 б, в общежитие КП УК Буденновского района повреждено остекление; дом №1 магазин «Камуфляж» — разрушен полностью; — улица Дехтярева, в домах № 20 а, 17,15, 18, 13, 14, 9, 7, 10, 5, 6, 25, 26, 27 — повреждены: кровли, стен остекления жилых домов… Проспект Киевский, дом № 8, повреждено остекление 60 оконных блоков пятиэтажного жилого дома; — улица Собинова, дом № 4 повреждена кровля и остекление ОШ № 19; в домах №1, 11 и 13 повреждена кровля и остекление частных жилых домов», — информирует министерство.

В свою очередь, министерство государственной безопасности ДНР предупреждает жителей об активизации диверсионно-разведывательной деятельности ВСУ. Так, МГБ ДНР фиксируются факты того, что на территории населенных пунктов активизировалась деятельность корректировщиков артиллерийского огня ВСУ, а также фиксируются факты сбора отдельными лицами информации о местах дислокации и перемещениях военной техники и личного состава ВС ДНР, а также иная агентурная деятельность противника.

«Кроме того, в связи с ростом интенсивности боевых действий, с целью осуществления провокаций и распространения панических настроений среди населения Республики, возможна активизация деятельности на территории ДНР разведывательно-диверсионных групп противника», — информирует МГБ ДНР.

В то же время из Авдеевки (Донетчина, под контролем Украины) за утро 3 февраля украинские спасатели эвакуировали в Светлогорск 30 человек, из них 17 детей. Итого, по состоянию на 10.00 пятницы, из прифронтовой Авдеевки эвакуированы уже 230 человек (из них 112 детей), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Авдеевке функционирует один пункт жизнеобеспечения и три стационарных пункта обогрева. В них обратилось уже более 8 100 человек. Также обеспечено питание горожан тремя полевыми кухнями.

Как сообщало ИА REGNUM, источник в военном ведомстве ДНР заявил, что в ночь со 2 на 3 февраля Донецк был обстрелян из РСЗО «Ураган» и тяжелой артиллерии. «Украинские силовики открыли огонь из арторудий калибра 152 мм и «Ураганов» по всей территории Донецка», — сказал военный. Под артобстрел попали жилые кварталы Киевского, Куйбышевского, Буденновского и Калининского районов Донецка. В городе ограничено движение транспорта, закрыты школы и детсады.