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США подтвердили свои обязательства по военному договору с Японией

Политика
США должны рассматривать нападение на Японию как угрозу для мира и безопасности двух государств

Токио, 3 февраля 2017, 16:25 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил обязательства США по военному договору с Японией во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, сообщает 3 февраля Reuters.

«В связи с рядом провокаций со стороны Северной Кореи и других вызовов… я хотел бы подчеркнуть, что статья пять договора о взаимной обороне в настоящей момент находится в силе, также как это было несколько лет назад, также как это будет в течение последующих 10 лет», — сказал Мэттис.

Напомним, согласно статье пять военного договора, совместная защита Японии является обязательством для обеих стран. США должны рассматривать нападение на Японию как угрозу для мира и безопасности двух государств, однако в случае нападения на США обязанности Японии четко не определены. Япония не обязана защищать США, согласно Конституции страны.

В статье шесть говорится, что США имеют право использовать любые объекты или районы Японии «для обеспечения безопасности Японии, сохранения мира во всем мире и безопасности на Дальнем Востоке».

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