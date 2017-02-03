В Музее современной истории России обсудили будущее отношений РФ и США

В Музее современной истории России состоялось заседание дискуссионной площадки «Тверская – XXI» на тему «Новый президент США: есть ли у России поводы для оптимизма?»

Москва, , 16:11 — REGNUM С участниками дискуссионное площадки встретились председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, член Общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашенинникова.

По словам Константина Косачева, итог последних президентских выборов в США означал «не просто ту или иную фамилию президента».

«Он означал либо очередное воспроизводство логики холодной войны, ставки на собственную исключительность и обеспечение безопасности односторонними методами либо что-то еще… Поэтому, когда в России многие высказывали свои симпатии в отношении кандидата Дональда Трампа, это было выражением надежд, что что-то изменится, потому что так, как ситуация развивалась до того очевидно не нравилось уже никому». По его словам, своей реакцией мы подтвердили нашу готовность идти вперед в этих отношениях и выстраивать их на какой-то новой основе, «безусловно если это будет отвечать нашим национальным интересам», — подчеркнул сенатор.

При этом Константин Косачев согласился, что не стоит испытывать завышенных ожиданий. «Нам обязательно нужно уходить от эйфории, нам ни в коем случае нельзя исходить из того, что теперь в Белом доме заседают агенты Кремля, их и без нас таковыми считают, но они совершено точно таковыми не являются, и мы не имеем права выстраивать на этом нашу внешнюю политику», — заявил он.

Политик подчеркнул, что «на самом деле Трамп гораздо более похож на Барака Обаму, нежели от него отличается». «Это такой же проамериканский президент, который будет отстаивать американское лидерство, американскую исключительность и американские интересы. Здесь ничего не поменялось, — предупредил он, — Но Трамп, в отличие от Обамы, готов обращать внимание и на остальных. И он в том числе в этом понимает национальные интересы США».

Константин Косачев также отметил такой аспект, как инерцию политической мысли.

«При том что Трамп думает не так как Обама, инерция политической мысли колоссальна, она будет работать в том числе и на российском направлении», — рассказал он.

«Есть такой расхожий термин, что в Америке существует «двухпартийный антироссийский консенсус». В том же Конгрессе сидят люди, которые годами и десятилетиями выстраивали карьеры на отрицании и демонизации нашей страны, и эта инерция, увы, будет сохраняться. Это тот встречный ветер, против которого нам предстоит действовать», — констатировал сенатор.

В то же время Константин Косачев выразил надежду, что если до сих пор Россия действовала «против этого ветра в одиночку», то сейчас, возможно, удастся сложить усилия с новой американской администрацией. «Шанс есть. Небольшой, но он есть. И он зависит не только от того, как будет себя вести Трамп, но и от того как себя будем вести мы», — предупредил он.

Так, для того чтобы оставаться равноправным игроком в мировой политике, нужно предлагать США свою повестку дня, уверен сенатор. По его словам, это может быть та же самая проблема разоружения, международный терроризм и выстраивание коллективных систем безопасности, кибербезопасность и экономическое сотрудничество, которое сейчас находится на незначительном уровне.

«При Обаме от нас зависело гораздо меньше, потому что Обама в принципе игнорировал интересы России. Шанс на то, что мы можем поменять повестку российско-американских отношений, а вслед за этим сделать отношения более устойчивыми, он существует. Он не автоматический, но это очень хорошая история, потому что сейчас вновь очень многое начинает зависеть от нас самих, раньше такого ощущения уже почти что не оставалось», — отметил Константин Косачев.

В любом случае, даже если ожидания не оправдаются, последние три года показали, что Россия в состоянии справиться с этой ситуацией.

«Даже если Трамп окажется еще хуже, чем Обама, мы готовы к этому сценарию. То, что мы выдержали последние три года с февраля 2014 и не дали себя ни разорвать в клочья, ни поставить на колени, означает, что мы способны действовать в условиях абсолютно наихудших», — завершил свое выступление Константин Косачев.

Вероника Крашенинникова в своем докладе сосредоточилась на кадровых переменах в американской администрации, прежде всего, в военном блоке, которые, по ее мнению, ставят оптимистичные прогнозы под сомнение.

Она отметила, что в команду Трампа вошли «ультра-ястребы», уволенные из администрации Обамы за излишне агрессивную политику. В качестве примеров она привела назначения министра обороны Джеймса Мэттиса и советника по национальной безопасности Майкла Флинна. По ее словам, Трамп «выбрал наиболее агрессивных из тех, кто был раньше».

«Администрация Трампа — это администрация Обамы на стероидах, они будут продолжать ту же политику, но гораздо более агрессивно и гораздо более жесткими средствами», — считает Вероника Крашенинникова.

Эксперт опасается, что в ближайшее время может произойти обострение ситуации вокруг Ирана. Поскольку и Мэттис и Флинн и министр внутренней безопасности генерал Джон Келли, по мнению Крашенинниковой, достаточно жестко настроены по отношению к этой стране.

Подводя итог, она резюмировала, что принципом внешней политики Трампа будет заявлен принцип «мир посредством силы».

«Предложение дружбы со стороны Трампа, на мой взгляд, это некий силовой вариант, перезагрузки Обамы-Клинтон. Но если та перезагрузка готовилась Обамой и Клинтон для Дмитрия Медведева и носила другой характер, то в этот раз такая жесткая перезагрузка подготовлена для президента Владимира Путина, с учетом его психологического профиля», — заявила Крашенинникова.

Дискуссионная площадка «Тверская — XXI» — совместный проект Роспатриотцентра и Музея современной истории России — проводится с декабря 2014 года. В заседаниях в формате открытой дискуссии участвуют известные политики, общественные деятели, ученые и представители сферы культуры, студенты столичных вузов, участники Всероссийских образовательных молодежных форумов «Территория смыслов» и «Таврида».