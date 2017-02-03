Кремль не считает боеприпасы ополченцев

Но надеются, что их хватит на ответ ВСУ

Москва, , 15:57 — REGNUM В Кремле надеются, что у ополченцев хватит боеприпасов на ответ на агрессию ВСУ.

«Мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия вооружённых сил Украины», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда могут закончиться боеприпасы у ополченцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «варварским налетом» обстрел киевскими силовиками Донецка.

В ночь на 3 февраля вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град». Удары были нанесены по жилым кварталам, есть погибшие мирные граждане, среди раненых есть дети.