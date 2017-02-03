Иран равнодушен к угрозам США

Тегеран, , 15:54 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил в Twitter, что Исламская республика равнодушна к угрозам США, которые были сказаны в адрес Тегерана после испытания баллистической ракеты, сообщает Reuters.

«Иран непоколебим по отношению к угрозам. Мы никогда не начнем войну, но мы всегда будем готовы к обороне», — подчеркнул Зариф.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, на своей страничке в Twitter высказал мнение, что «Иран играет с огнем».

«Они не ценят, как был добр к ним президент Обама. Я не таков, как он!» — резюмировал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывал критические суждения в адрес Ирана и его ядерной программы. В целом отношение к Исламскому государству со стороны кандидата-республиканца было критическим. Тем не менее после вступления в должность президента, Трамп пока ограничился только заявлениями.

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