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В Крыму уволили начальника службы капитального строительства

Политика
Причиной увольнения Ивана Пойды стало невыполнение сроков по ФЦП развития Крыма

Симферополь, 3 февраля 2017, 15:43 — REGNUM  В Крыму начальника службы капитального строительства Ивана Пойду уволили «по соглашению сторон». Приказ о его увольнении опубликован на правительственном портале республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вероятной причиной увольнения чиновника стало невыполнение сроков программы социально-экономического развития Крыма. В конце декабря 2016 года глава Крыма Сергей Аксёнов инициировал служебную проверку в отношении чиновника, об этом говорилось в опубликованном на портале Совмина распоряжении.

«Провести в отношении Пойды Ивана Ивановича, начальника Службы капитального строительства Республики Крым, служебную проверку по невыполнению мероприятий, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года», нарушения сроков её исполнения», — говорилось в документе.

На время проверки Пойду отстраняли от исполнения обязанностей. Группу по проверке работы чиновника возглавлял председатель комитета Совмина по противодействию коррупции в Крыму Александр Акшатин.

На должность начальника службы капстроительства Ивана Пойду назначили в июле 2016 года. До этого (с конца 2012 по декабрь 2015 года) он возглавлял департамент эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку вице-премьера Крыма Олега Казурина, также отвечавшего за исполнение ФЦП развития Крыма и Севастополя.

Напомним, полуостров не смог освоить в 2016 году 3,13 млрд рублей, выделенных республике по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Деньги вернули в федеральный центр с расчетом, что Москва снова выделит их Крыму в 2017 году.

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