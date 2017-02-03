В НАТО опровергли беседу Столтенберга с пранкерами

Москва, , 15:43 — REGNUM Представители Североантлантического альянса опровергают факт телефонного разговора генерального секретаря организации Йенса Столтенберга с российскими пранкерами, выдавшими себя за президента Украины Петра Порошенко. Об этом 3 февраля пишут «Известия».

По словам представителя Альянса Оаны Лунгеску, в НАТО было отправлено электронное письмо за подписью украинского лидера. Однако было установлено, что послание поддельное, соответственно, никакого телефонного разговора не состоялось.

Вместе с тем, начальник экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев подтвердил, что голос собеседника пранкера Владимира Кузнецова, известного как Вован, совпадает с голосом Столтенберга. По его словам, идентификационный экспертный анализ выявил совпадения в характеристиках речи генсека альянса в одном из телевизионных интервью и человека, с которым беседовал пранкер, сообщает «Лайф».

Ранее издание сообщило о беседе пранкеров Лексуса и Вована со Столтенбергом, речь в которой шла об Украине. В частности генсек НАТО объяснил собеседникам, которых принял за Петра Порошенко, что в настоящее время вопрос о вступлении Украины в Альянс не рассматривается, так как является недоразумением.