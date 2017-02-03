Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве

Встреча пройдет на фоне заявления венесуэльского парламента о вмешательстве России во внутренние дела Венесуэлы

Москва, , 15:35 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 6 февраля с.г. в Москве с главой МИД Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Мария Захарова, предполагается уделить внимание перспективным совместным проектам в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности. Министры обсудят российско-венесуэльское взаимодействие и шаги по дальнейшей координации подходов в ООН и на других международных площадках, комментирует ТАСС.

Напомним, что в Венесуэле продолжается внутриполитический кризис. 26 января венесуэльский парламент принял постановление, в котором обвинил МИД России в попытке вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

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