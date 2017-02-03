Трамп ответил согласием на приглашение Дуды посетить Польшу

Щерский утверждает, что Трамп обещал не ставить политику в отношении Польши в зависимость от диалога Вашингтона и Москвы

Вашингтон, , 15:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен принять предложение президента Польши Анджея Дуды и посетить Варшаву. С таким заявлением выступил советник Дуды по международным вопросам Кшиштоф Щерский, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Находящийся в Вашингтоне Щерский встретился с Майклом Флинном — советником Трампа. В ходе переговоров он передал приглашение американскому лидеру от Дуды, а также от президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

«Приглашение было принято, теперь мы будет ждать ответа президента Трампа касательно его календаря», — заявил польский представитель. Поляки ожидают, что американский президент сможет нанести визит в июле, когда в Польше пройдёт саммит.

Щерский отметил, что американская сторона не собирается ставить политику в отношении Польши в зависимость от отношений Вашингтона и Москвы. Также Вашингтон, как утверждает польский политик, не собирается подвергать пересмотру решения варшавского саммита НАТО, который прошёл в июле и на котором было решено «укреплять восточный фланг» военного блока в Прибалтике и Польше.

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