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В Кремле напомнили о приказе Лукашенко о пограничных зонах

Политика
Введение пограничных зон не скажется на гражданах России, заверили в пресс-службе Кремля

Москва, 3 февраля 2017, 15:25 — REGNUM  Введение пограничных зон на границе с Белоруссией направлено на регламентирование посещения приграничных районов гражданами третьих стран, сообщили в пресс-службе Кремля.

Создание таких зон с Белоруссией не нарушением международные договоры, отметили в Кремле в ответ на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран», — уточнила пресс-служба Кремля.

Кроме того, Россия не является пионером в сфере введения приграничных зон. Так, в сентябре 2014 года президент Белоруссии подписал указ №433, который регламентирует установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, примыкающих к российско-белорусской границе.

«Совершенно справедливым образом подписание такого указа и введение приграничных территорий было обусловлено интересами обеспечения пограничной и приграничной безопасности, а также организации надлежащего уровня взаимодействия по пресечению незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. Это абсолютно правильная аргументация, абсолютно правильное решение, и в данном случае наши пограничники идут абсолютно по такому же пути», — отметили в Кремле.

«Каким-то образом такие меры ассоциировать с нарушением Россией международных обязательств, каких-либо международных и иных межгосударственных договоров… Мы считаем некорректным и неверным. Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем», — заключили в пресс-службе президента.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ФСБ Александр Бортников распорядился установить приграничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией. Региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской областях должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в погранзону и организовать установку предупреждающих знаков.

В Белоруссии с 12 февраля начнёт действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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