Трамп предупредил Иран, что не будет «добрым», как Обама

Вашингтон, , 15:21 — REGNUM Глава США Дональд Трамп назвал действия Тегерана «игрой с огнем» и заявил, что не будет проявлять такую же доброту, как предыдущий президент Барак Обама.

«Иран играет с огнём. Они не ценят, насколько «добрым» был к ним президент Обама. Но я не такой!» — написал Трамп на своей странице в твиттере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов готовятся в ближайшее время ввести новые санкции в отношении Ирана. Ограничения могут коснутся восьми организаций, которые обвиняются в поддержке терроризма, а также 17 организаций, на которые распространяется указ президента США о распространения оружия массового уничтожения. 1 февраля США вынесли Ирану официальное предупреждение, последовавшее за проведением испытаний баллистической ракеты средней дальности на севере страны.

Читайте также: СМИ: Новые санкции США против Ирана будут введены в ближайшие дни