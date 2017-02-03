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Суд оставил оппозиционера Дадина отбывать наказание в алтайской колонии

Политика
Вердикт был не в пользу защиты Дадина

Москва, 3 февраля 2017, 15:07 — REGNUM  Осуждённый российский оппозиционер Ильдар Дадин, получивший известность после своего заявления об истязаниях, которым он якобы подвергался в колонии в Сегеже (Карелия), переведён в колонию в Алтайском крае на законных основаниях. Ходатайство защиты о его переводе обратно в сегежское исправительное учреждение удовлетворено не будет. Такое решение принял Замоскворецкий суд, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Уточняется, что в суде самого Дадина не было. Истцы требовали, чтобы Дадина вернули в сегежскую колонию, чтобы к нему могли приезжать родственники. В противном случае, по мнению защиты, нарушается восьмая статья конвенции о правах человека. По мнению защиты, Дадин должен отбывать наказание в колонии неподалёку от Москвы.

Другая сторона — ФСИН — заявила, что поблизости к Москве находится лишь одно исправительное учреждение, где мог бы находиться оппозиционный осуждённый: сейчас там нет мест.

Судья Нелли Рубцова огласила решение суда, поддержав сторону ФСИН. Жена Дадина Анастасия Зотова заявила, что будет оспаривать решение в вышестоящих инстанциях — вплоть до ЕСПЧ.

Напомним, Дадин получил широкую известность в связи с его обвинениями в адрес руководства исправительной колонии 7 в Сегеже. Он заявлял, что подвергался в этом учреждении истязаниям. УФСИН по республике Карелия провела проверку по факту жалобы гражданского активиста — физических повреждений у Дадина обнаружено не было. Его перевели в колонию в Алтайском крае, после чего защита потребовала его вернуть на прежнее место.

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждёный оппозиционер Дадин просил вернуть его в карельскую колонию

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