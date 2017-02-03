Меркель призывает ЕС к единству
Это зависит исключительно от самого ЕС
Берлин, 3 февраля 2017, 14:54 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита на Мальте, на котором будут обсуждаться вопросы миграционной политики, призвала к единству европейского блока, сообщает Reuters.
«Судьба Евросоюза находится в его собственных руках», — заявила Меркель. «Чем точнее мы укажем, какова наша роль в мире, тем больше это пользы принесет в наших трансатлантических отношениях», — добавила она.
Напомним, в сентябре 2017 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг, Ангела Меркель будет претендовать на то, чтобы занять пост канцлера в четвертый раз.
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