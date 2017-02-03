СМИ: До безвизового сообщения с ЕС Грузии осталось пройти еще ряд этапов

Тбилиси, , 14:53 — REGNUM До вступления в силу безвизового сообщения с Евросоюзом Грузии предстоит пройти еще целый ряд этапов и процедур, заявил в интервью грузинскому изданию «Резонанси» менеджер программ евроинтеграции фонда «Открытое общество — Грузия» Вано Чхиквадзе. Он не согласен с оценками представителей правительства Грузии, назвавших итоги голосования в Европарламенте по визовой либерализации с Грузией историческим фактом.

«Это голосование не является конечным этапом. Оно важно, но историческим назвать его я не могу. Остаются еще этапы и технические процедуры. Также должно пройти голосование по «механизму приостановки» в Европарламенте и Совете. По самым оптимистичным подсчетам, это может произойти в марте. Но вспомните прошлогодний опыт, когда мы каждый день ожидали безвизового сообщения», — охладил пыл грузинских властей представитель неправительственного сектора.

Со своей стороны, он советует правительству Грузии перейти от термина «евроинтеграция» к более точному термину — «членство в Евросоюзе» и сделать заявку на вступление Грузии в Евросоюз.

«До сих пор правительство Грузии использует слово «евроинтеграция» и меньше использует слова «вступление в Евросоюз», что лично для меня удивительно… Думаю, что Грузия должна утвердить этот термин, а, во вторую очередь, сделать заявку (на вступление в ЕС). Это то, что действительно находится в ареале внешней политики Грузии и что нуждается в хорошем планировании», — пояснил Чхиквадзе.

Как сообщалось ранее, Европарламент 553 голосами против 66 при 28 воздержавшихся на сессии 2 февраля проголосовал за введение для Грузии безвизового режима в странах Шенгенской зоны.