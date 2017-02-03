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ДНР: Украинские силовики потеряли убитыми 230 человек

Политика
ВСУ потеряли ранеными 450 военнослужащих

Донецк, 3 февраля 2017, 14:45 — REGNUM  В Донбассе с начала обострения конфликта погибли 230 украинских силовиков, заявил замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, силовики погибли из-за провала непродуманных атак ВСУ на позиции ДНР. Всего с 29 января их было осуществлен десять, из них две — в районе Коминтерново, остальные — в Авдеевской промышленно зоне.

Басурин уточнил, что ВСУ потеряли ранеными 450 военнослужащих. Эти цифры приведены по подтвержденным данным из украинского штаба так называемой «антитеррористической организации».

«Также потеряли семь артиллерийских орудий, два танка, три БМП, пять автомобилей с боеприпасами», — сказал представитель командования ДНР.

С 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР.

Только за 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 — ранеными. В ночь на 3 февраля ВСУ обстреляли Донецк, есть жертвы среди мирных граждан.

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