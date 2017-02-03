Ждет ли Бразилию новый импичмент?

Бразилиа, , 14:45 — REGNUM Только один процент респондентов высказал положительное мнение о деятельности администрации президента Бразилии Мишела Темера. Такие данные приводит Институт IPSO. В качестве респондентов выступили 200 тысяч человек из разных регионов Бразилии, сообщается на сайте Brasil-247.

При этом, больше половины респондентов ответили, что Темер не оправдал их ожиданий. А 34 процента заявили, что пока у власти находится Мишел Темер никаких надежд на будущее у них нет.

Отметим, что уровень безработицы Бразилии к концу 2016 года достиг рекордной отметки. По данным Бразильского института географии и статистики, 12,3 миллиона человек в последнем квартале 2016 года не имели работы, писало ранее ИА REGNUM

Сам Мишел Темер заявил, что страна выходит из рецессии. А низкий рейтинг правительства вызван тем, что не пошел по пути «фискального популизма», комментирует Financial Times.

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