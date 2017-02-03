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Лукашенко обвинил Россию в «политическом выпаде» против Белоруссии

Политика
Лукашенко: «Пограничная зона 30 километров» — политический выпад против Минска

Минск, 3 февраля 2017, 14:41 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил главу ФСБ в Александра Бортникова в том, что он нарушил межгосударственное соглашение по границе между Минском и Москвой. При этом саму Белоруссию нельзя упрекнуть в нарушении каких-либо договорённостей. Об этом белорусский лидер сообщил журналистам сегодня, 3 февраля.

Лукашенко, комментируя подписанный 1 февраля главой ФСБ приказ, устанавливающий пограничную зону с Белоруссией на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей, заявил, что Москва нарушила соглашения с Минском.

«Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803 «, — заявил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что, в противоположность России, которая нарушает межгосударственные договора «и в хвост и в гриву», Белоруссия не нарушали ни одного межгосударственного договора не нарушила.

«Что это за пограничная зона 30 километров? Я считаю, что это чисто политический выпад», — отметил он.

Лукашенко заявил, что в результате подобных действий со стороны Москвы нарушаются белорусско-российские отношения. Он привёл несколько примеров, когда Белоруссия оказывала России помощь в связи с границами, за которые Россия, как он считает, должна быть благодарна Минску: в частности, когда Белоруссия приняла беженцев из Северного Кавказа.

Напомним, отношения Белоруссии и России обострились в результате пересмотра Минском соглашения по цене на российский газ. Белоруссия решила, что цена на газ должна быть снижена.

В итоге с 2016 года госпредприятия Белоруссии стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую сочли справедливой в Минске. Накопился долг в размере $300 миллионов.

Ответной мерой со стороны Москвы стало сокращение объёмов поставок нефти. Белорусским Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) были установлены новые тарифы на транспортировку российской нефти.

Как ранее сообщало, Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Россия обещает ещё на четверть сократить поставки нефти в Белоруссию. «До 16 (млн тонн — ИА REGNUM) сократили, а теперь хотят до 12 сократить», — сказал он.

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