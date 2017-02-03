На тульских предприятиях создадут научно-производственные роты

Сейчас завершаются подготовительные мероприятия по их формированию

Тула, , 14:40 — REGNUM Научно-производственные роты на оборонных предприятиях Тульской области будут сформированы в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин на совещании под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 3 февраля в Туле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы облправительства.

По словам губернатора, в ближайшее время будут завершены подготовительные мероприятия по формированию научно-производственных рот на базе ведущих тульских оборонных предприятий.

«Это позволит сохранить и вырастить научные кадры в интересах развития научно-технического потенциала предприятий ОПК нашего региона, и создать новейшие образцы вооружения и военной техники для Вооруженных Сил России», — подчеркнул Алексей Дюмин.

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Шойгу считает, что кадровый состав предприятий ВПК надо омолаживать

Губернатор поблагодарил главу военного ведомства не только за поддержку областных оборонных предприятий, но и за введение в строй Суворовского военного училища.

«Реализуя профильное образование, мы с юных лет будем воспитывать настоящих патриотов и защитников Родины. Вместе с тем, мы понимаем, что это лишь первый этап, и надеемся на такое же успешное завершение строительства всех объектов, входящих в комплекс этого учебного заведения», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Тульскую область. Он провел совещание по вопросам развития ВПК.

Глава региона Алексей Дюмин, который участвовал в совещании, в частности, заявил, что благодаря гособоронзаказу ряду предприятий региона удалось сохранить рабочие места, а объем промпроизводства в области вырос более чем на 12%, и вывел Тульскую область в лидеры РФ по этому показателю.

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