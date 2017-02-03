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Глава района в Бурятии пойдет на губернаторские праймериз

Политика
В предварительном голосовании намерен принять участие глава Селенгинского района Вячеслав Цыбикжапов

Улан-Удэ, 3 февраля 2017, 14:36 — REGNUM  До выборов главы Бурятии в 2017 году осталось чуть более семи месяцев. Действующий руководитель региона Вячеслав Наговицын уже заявлял о своих планах участвовать в борьбе за губернаторское кресло. Кто поборется с Наговицыным, пока точно неизвестно, хотя некоторые догадки на этот счет у местных экспертов уже имеются.

Сегодня, 3 февраля, бурятские массмедиа сообщили, что в праймериз «Единой России» перед выборами главы республики намерен принять участие глава Селенгинского района Вячеслав Цыбикжапов.

«Да, готовлюсь, не буду лукавить, есть такие планы. Потому что, во-первых, я являюсь секретарем Селенгинского отделения партии «Единая Россия», партиец со стажем, поэтому считаю, что обязан поддержать партию, праймериз дает такую возможность. В результате выберут сильнейшего, вокруг которого объединятся остальные. Я считаю, что все, кто чувствует в себе потенциал, имеют опыт, должны идти на праймериз, должны двигать партию вперед. Это командная игра, внутрипартийная конкуренция должна быть, чтобы партия была на высоте», — цитирует Цыбикжапова «Восток-Телеинформ».

Он считает, что «в Бурятии должен появиться такой лидер, которого будут любить, уважать и пойдут за ним в бой». «Конечно, я не претендую на эту роль, но, по крайней мере, свое видение я готов высказать, и как раз праймериз — подходящая площадка. Человек, который выиграет праймериз, сможет пойти с нашими предложениями на выборы в сентябре», — добавил Вячеслав Цыбикжапов. По его словам, если ему все-таки удастся выиграть выборы, то он будет «это оправдывать».

Добавим, «Единая Россия» уже приступила к подготовке к осенним выборам, намеченным на 10 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения партии, предварительное голосование во всех регионах, где предстоят выборы, пройдет в один день, в конце мая. Конкретная дата станет известна по итогам обсуждения на ближайшем заседании президиума генерального совета партии 7 февраля. На нем будет дан старт процедуре предварительного голосования-2017.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году истекает срок полномочий Вячеслава Наговицына на посту главы Бурятии. И хотя дата выборов еще не назначена, можно смело утверждать, что предвыборная гонка уже стартовала.

Читайте также: Жителям Бурятии в преддверии выборов посоветовали запастись попкорномВ соперники действующего губернатора местные СМИ периодически записывают члена Совфеда Вячеслава Мархаева, мэра Улан-Удэ Александра Голкова, экс-депутата Госдумы Михаила Слипенчука и других.

Справка: Вячеслав Цыбикжапов родился 26 июня 1970 года. Окончил Иркутский политехнический институт и Сибирскую академию государственной службы. В 1997 назначен на должность заместителя главы МО «Селенгинский район» по социальным вопросам. В 2000 году назначен первым заместителем главы района. В 2002 году избран депутатом Народного хурала Бурятии третьего созыва, затем вернулся в Селенгинский района на должность первого заместителя главы. В настоящее время является главой МО «Селенгинский район». Мастер спорта РФ по рукопашному бою.

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Выборы главы Бурятии-2017
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